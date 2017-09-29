Опрос показал, верят ли россияне "телефонным террористам"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около половины россиян (52%), уверены, что "телефонные террористы" ничего взрывать не собираются, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
5.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.0%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.6%Ничего не слышал(а) об эвакуации
При этом 16% респондентов уверены в серьезности намерений "телефонных террористов", 32% не смогли ответить. Те россияне, которые не верят в возможность взрывов, считают, что основные мотивы злоумышленников — запугивание людей и дестабилизация обстановки в стране (27%), хулиганство (13%) и баловство (10%).
Почти половина россиян (55%) чувствует страх из-за угрозы терактов в РФ. Терактов не боятся 44% жителей России, 3% респондентов затруднились с ответом. При этом среди опасающихся терактов россиян треть (31%) не меняла свое мнение в последнее время, у пятой части (21%) чувство тревоги усилилось, а у 4% снизилась. Не смогли ответить 3% респондентов.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.