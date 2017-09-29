Комитет ГД по культуре заявил, что "Матильда" не оскорбляет чувств верующих

Алексей Учитель и Станислав Говорухин в ГУМе после закрытого показа для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре фильма Матильда. 28 сентября 2017

Алексей Учитель и Станислав Говорухин в ГУМе после закрытого показа для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре фильма Матильда. 28 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В фильме Алексея Учителя "Матильда" нет материалов, оскорбляющих чувства верующих, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Комитета Госдумы по культуре.

Специальный показ картины для членов Комитета по культуре в четверг организовала студия "Рок" Алексея Учителя. По мнению депутатов, фильм получился "ярким, интересным и профессионально снятым", его прокат в кинотеатрах вызовет интерес к истории России.

Авторы заявления отметили, что образ будущего императора Николая II показан "с любовью и почтением". При этом в киноленте нет ничего, что нарушало бы российское законодательство. В комитете по культуре также подчеркнули, что цензура и нарушение прав на свободу творчества недопустимы.

Фильм "Матильда" рассказывает о балерине Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что представители всех думских фракций договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", так как он, по ее мнению, разжигает религиозную рознь и оскорбляет чувства верующих.