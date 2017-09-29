Дизайнер Чапурин рассказал об одежде для участников Фестиваля молодежи

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Российский модельер Игорь Чапурин, создавший экипировку для участников и персонала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, рассказал РИА Новости, что перед ним стояла задача "создать целостный смысловой образ", объединяющий молодых и энергичных людей.

Фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В Сочи примут более 20 тысяч гостей из более чем 180 стран мира.

"Я рад, что стал не просто послом, но и официальным дизайнером ВФМС-2017 и создал концепт экипировки для участников, волонтёров и персонала фестиваля. Задача довольно амбициозная — создать целостный визуальный ряд, объединяющий молодых и энергичных людей. Для меня было важным, чтобы, несмотря на то, что у участников, волонтёров, организаторов и гостей одежда будет отличаться своим дизайнерским решением, собираясь на одной территории во время программы, они образовывали единый смысловой образ", — сказал Чапурин.

Дизайнер отметил, что экипировка будет отвечать требованиям времени: "современная, яркая, концептуальная и, конечно, очень комфортная".

Форма создана преимущественно из натуральных тканей, прежде всего хлопка, поэтому позволит всем участникам фестиваля "чувствовать себя максимально легко и свободно".

Ключевым приемом в дизайне формы стали контрастные цветовые сочетания: желтый и зеленый, розовый и алый, синий и голубой. Базовые комплекты включают в себя поло, бейсболки, худи, ветровки, жилеты и рюкзаки. Персонал и волонтеры, работающие на фестивале, также получат специальные ветровки, которые для удобства всех гостей Сочи-2017 будут заметны издалека.

"Отдельные сеты" предусмотрены для членов официальных делегаций ВФМС, которые облачатся в удобные жилеты, а если станет прохладно – то и в мягкие брендированные шарфы-снуды.

"Мы постарались сделать форму очень жизнерадостной, ведь она призвана объединить участников со всего мира", — подытожил Чапурин.