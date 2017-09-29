"Уральские авиалинии" перевезут пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с пятницы начинает перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах, сообщает авиаперевозчик.

"С 29 сентября авиакомпания "Уральские авиалинии" перевозит пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года. Пассажиры "ВИМ-Авиа" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом "Уральских авиалиний", — говорится в сообщении.

Для посадки на рейс клиентам авиакомпании "ВИМ-Авиа", имеющим на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах следования, уточняет авиаперевозчик.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Для оперативного решения проблем авиакомпании власти РФ выделили из бюджета 98 миллионов рублей. При этом общая задолженность "ВИМ-Авиа" за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание составляет, по данным властей, порядка 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет в четверг подтвердил, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны по делу о мошенничестве.