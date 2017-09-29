Госдума уточнила дату начала обороны Севастополя во время ВОВ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, уточняющий дату начала обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны.

Отныне началом обороны города будет считаться 30 октября 1941 года. Раньше началом обороны Севастополя считалось 5 ноября 1941 года. По словам авторов проекта, данная норма необходима для определения лиц, участвовавших в обороне города и зачета дополнительных дней в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества.

Как заявил замминистра обороны Николай Панков, представляя в ходе пленарного заседания ГД данный законопроект, архивные документы, документальные и другие научные исследования подтверждают, что началом обороны Севастополя является именно 30 октября 1941 года.

Он отметил, что принятие законопроекта восстанавливает историческую объективность и историческую справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. "Реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, так как и 5 ноября, и 30 октября 1941 года оборону вели военнослужащие одних и тех же воинских частей", — сказал Панков в ходе пленарного заседания ГД.