Пассажиры не смогли улететь на Чукотку совмещенным рейсом "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Около 30 пассажиров "ВИМ-Авиа" в четверг не смогли вылететь из Внуково совмещенным рейсом Москва-Магадан-Анадырь, сообщает правительство Чукотки.
По данным директора международного аэропорта "Анадырь" Олега Дикого, самолет из Анадыря в Москву вылетит 30 сентября в 01.30 местного времени (29 сентября 16.30 мск). Это будет прямой рейс. Вылета ожидают 30 человек.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.