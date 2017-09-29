Пассажиры не смогли улететь на Чукотку совмещенным рейсом "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Около 30 пассажиров "ВИМ-Авиа" в четверг не смогли вылететь из Внуково совмещенным рейсом Москва-Магадан-Анадырь, сообщает правительство Чукотки.

"Накануне около 30 пассажиров должны были вылететь в столицу Чукотки, однако из-за того, что рейс был совмещён с магаданским, не всем желающим улететь хватило места в самолёте. Руководство Росавиации, а также аэропорта "Внуково" об этой ситуации проинформированы с тем, чтобы были предприняты меры по расселению и отправке пассажиров", — говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя губернатора Леонида Николаева.

По данным директора международного аэропорта "Анадырь" Олега Дикого, самолет из Анадыря в Москву вылетит 30 сентября в 01.30 местного времени (29 сентября 16.30 мск). Это будет прямой рейс. Вылета ожидают 30 человек.

Ранее в пятницу самолёт "ВИМ-Авиа" доставил в Певек 170 пассажиров из российской столицы. Обратным рейсом в Москву самолёт доставит 174 пассажира "ВИМ-Авиа", которые ожидают вылета с 27 сентября.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса.