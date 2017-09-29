В России появятся 73 особо охраняемых природных территории

ОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке. Архивное фото

ОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке. Архивное фото

СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Создание 73 особо охраняемых природных территорий регионального значения в 21 регионе страны запланировано в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Как рассказал министр на Всероссийском форуме по ООПТ, который проходит в Сочи, за последние семь лет Минприроды России создало 21 ООПТ и увеличило площадь семи объектов. В планах ведомства — развивать заповедную систему на основе географического подхода, чтобы максимально охватить ландшафтное и биологическое разнообразие страны, обеспечив достойный вклад в сохранение дикой природы Земли.

"В рамках Года экологии и ООПТ запланировано создание 73 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Больше всего – в Московской области: 16 объектов, шесть из которых созданы, Тамбовской области – 10, Костромской и Краснодарском крае – по восемь особо охраняемых природных территорий. Также они создаются в Тверской, Воронежской областях, Забайкальском крае и Республике Чувашия. Всего – в 21 регионе", — сообщил Донской.

В настоящее время федеральная система России включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью примерно 62 с половиной миллиона гектаров, также в заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов, добавил министр.