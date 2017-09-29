В России появятся 73 особо охраняемых природных территории

СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Создание 73 особо охраняемых природных территорий регионального значения в 21 регионе страны запланировано в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"В рамках Года экологии и ООПТ запланировано создание 73 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Больше всего – в Московской области: 16 объектов, шесть из которых созданы, Тамбовской области – 10, Костромской и Краснодарском крае – по восемь особо охраняемых природных территорий. Также они создаются в Тверской, Воронежской областях, Забайкальском крае и Республике Чувашия. Всего – в 21 регионе", — сообщил Донской.
В настоящее время федеральная система России включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью примерно 62 с половиной миллиона гектаров, также в заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов, добавил министр.