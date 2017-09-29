Тюменские власти премируют учителей, подготовивших "стобалльников" по ЕГЭ

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области поощрит учителей, ученики которых набрали сто баллов по результатам единого государственного экзамена. Размер премии составит сто тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Кроме того, тюменские власти разработали план по повышению результатов итоговых экзаменов по информатике, биологии и географии. Улучшить их, считают специалисты, поможет ранняя профилизация учеников и повышение квалификации педагогов.
"В последние годы регион много вкладывает средств в развитие общего образования. Приобретается лучшее оборудование, строятся современные школы, решаются жилищные вопросы учителей. Хотелось бы видеть и результаты этих вложений. Они есть, но необходимо добиваться большего", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.