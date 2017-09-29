Тюменские власти премируют учителей, подготовивших "стобалльников" по ЕГЭ

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области поощрит учителей, ученики которых набрали сто баллов по результатам единого государственного экзамена. Размер премии составит сто тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В 2017 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрал 41 выпускник. Это ребята из 22 образовательных организаций пяти муниципалитетов области. Этих учеников подготовили 28 педагогов, среди которых учителя, стабильно демонстрирующие высокие результаты обучения, работающие с детьми как своей школы, так и других учреждений в рамках сетевого взаимодействия", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, тюменские власти разработали план по повышению результатов итоговых экзаменов по информатике, биологии и географии. Улучшить их, считают специалисты, поможет ранняя профилизация учеников и повышение квалификации педагогов.

"В последние годы регион много вкладывает средств в развитие общего образования. Приобретается лучшее оборудование, строятся современные школы, решаются жилищные вопросы учителей. Хотелось бы видеть и результаты этих вложений. Они есть, но необходимо добиваться большего", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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