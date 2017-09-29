В России усилят охрану школ после ЧП в Ивантеевке

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Росгвардия после событий в подмосковной Ивантеевке начала разработку специальных требований к ЧОПам, охраняющим школы, сообщил на брифинге в пятницу начальник профильного главка ведомства Леонид Веденов.

"Нам представляется необходимым решение вопроса о предъявлении особых требований к частным охранным организациям. Сейчас мы над таким законопроектом работаем", — сказал Веденов.

По его словам, к таким охранным организациям в особенности относятся те, которые занимаются охраной школ.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон.

В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Сейчас школьник заключен под стражу.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.