Овсянников: Севастополь готов к возобновлению паромного сообщения с Турцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Возобновление паромного сообщения между Севастополем и Турцией является прерогативой частных перевозчиков, но если будут предложения, власти города готовы включиться в эту работу, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года. Тогда первый российский паром "Варяг" вышел из порта Севастополя в Зонгулдак. В марте этого года Турция прекратила паромное сообщение с Крымом.

"Если будут предложения по открытию паромных линий, мы с удовольствием включимся в эту работу – Севморпорт готов к приему и отправке судов", — сказал Овсянников.

Впрочем, по его словам, также рассматривалась возможность продления маршрута в турецкие порты круизного лайнера, который сегодня курсирует от Сочи до Севастополя.

"Возможно, будет реализован этот вариант", — подчеркнул губернатор.

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