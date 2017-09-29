Росгвардия планирует ввести регистрацию владельцев пневматического оружия

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Росгвардия планирует ввести регистрацию для владельцев пневматического оружия, сообщил на брифинге в пятницу начальник профильного главка ведомства Леонид Веденов.

По его словам, эта мера позволит "завести оборот пневматического оружия в управляемый режим".

"На оборот такого оружия должен распространяться режим, близкий к режиму контроля и фиксации … огнестрельного оружия. Конечно, он должен был упрощенным, но мы должны понимать, у кого оно находится на руках", — отметил Веденов.

По его словам, на пневматику вряд ли будет делаться специальная лицензия, однако имеет смысл ввести регистрацию владельцев такого оружия после его покупки.