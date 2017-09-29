В Россию в четверг доставили почти четыре тысячи клиентов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 4 тысячи российских туристов, оставшихся без возможности вернуться домой из-за проблем с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", были в четверг доставлены в Россию на регулярных и чартерных рейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на генерального директора туроператора "Випсерсвис" Дмитрия Горина.

Актуальные цифры, характеризующие динамику перевозки пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа", оставшихся без возможности вылететь домой, были озвучены в пятницу на утреннем совещании антикризисного штаба Минтранса и Росавиации.

"Так, за вчерашний день на регулярных и чартерных рейсах был перевезен 3961 пассажир отмененных ранее рейсов "ВИМ-Авиа". Из этого количества бортами "ВИМ-Авиа", которые обслуживаются и заправляются топливом под гарантии Минтранса, было перевезено 2166 туристов, российскими авиакомпаниями AzurAir, RoyalFlight, "Уральские Авиалинии", "Ямал" — 1247 пассажиров, и 548 туристов – иностранными авиаперевозчиками", — привел данные Горин.

Он рассказал, что до сих пор приоритетным остается вывоз российских туристов из аэропорта Антальи. За четверг оттуда было вывезено порядка 1,4 тысячи туристов, задерживавшихся на отдыхе из-за отмены рейсов "ВИМ-Авиа". Вывозные рейсы осуществили борта "ВИМ-Авиа" и авиакомпании "Ямал". Еще 548 туристов из Греции (Крит и Салоники) перевезла в Россию греческая Ellinair.

"В рамках сформированного графика вывоза туристов из Антальи в пятницу планируется совершить еще 6 рейсов бортами "ВИМ-Авиа" и, при наличии слотов, 2 рейса авиакомпании "Ямал". Общее число вывозимых из Турции туристов может составить порядка 2 тысяч человек. Также возможно уже в субботу к перевозке туристов из Турции подключится получившая временный допуск Росавиации авиакомпания Altasglobal. Она будет осуществлять перевозку на направлении Санкт-Петербург – Анталья", — говорится в сообщении.

Эксперты напоминают, что в пятницу все рейсы – в основном вывозные, но так как туроператорам в четверг разрешили и завозить туристов с оплаченными турами, включавшими перевозку "ВИМ-Авиа", в места отдыха, то возможно, что часть их них уже в пятницу отправит на отдых туристов российских туроператоров.