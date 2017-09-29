В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил российскому правительству внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в два этапа. Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.