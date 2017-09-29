Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роскомнадзор выявил нарушения законодательства РФ о СМИ в деятельности телеканала CNN International и вызвал его представителей для разбирательства, сообщается на сайте ведомства.

Нарушения были выявлены после проведения управлением Роскомнадзора по ЦФО проверки компании "Тернер информационные программы и стиль жизни" (осуществляет вещание CNN International в РФ).

"В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Представители телеканала вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел", — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

"Вне зависимости от места нахождения штаб-квартиры учредителей средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Роскомнадзор продолжит систематическое наблюдение за исполнением ими норм российского законодательства", — отмечают в ведомстве.