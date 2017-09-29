Аспиранты московских вузов просят о бесплатном проезде в транспорте

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Общественное движение "Студенты Москвы" разработало законопроект о предоставлении аспирантам и ординаторам льгот на проезд на общественном транспорте наряду со студентами-очниками бакалавриата, специалитета и магистратуры; законопроект общественники уже направили мэру Москвы, министру образования и науки и в Мосгордуму, сообщил РИА Новости руководитель движения Давид Арутюнян.

"Общественное движение "Студенты Москвы" направило мэру Москвы Сергею Собянину, министру образования и науки России Ольге Васильевой и руководителям фракций в Мосгордуме законопроект о предоставлении аспирантам и ординаторам льгот на проезд на общественном транспорте", — сообщил Арутюнян.

Он пояснил, что в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" говорится, что обучение по программам аспирантуры и ординатуры является одним из образовательных уровней высшего образования наряду с программами бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако аспиранты и ординаторы воспользоваться льготами не могут.

"Аспиранты и ординаторы обязаны присутствовать на всех занятиях, поэтому им крайне сложно найти работу. Стипендия в размере от 2637 рублей является их основной формой дохода. Льготный проезд сэкономил бы большую часть их средств, позволив полноценно заниматься учебой, участвовать в научных конференциях, посещать городские библиотеки, писать диссертацию и так далее", — сказал Арутюнян.

Он отметил, что законопроект поддержали руководители органов студенческого самоуправления 77 столичных вузов.

Арутюнян подчеркнул, что Санкт-Петербург принял подобный законопроект, позволяющий аспирантам получать льготы на проезд на общественном транспорте.