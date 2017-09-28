"В комнатушке под Казанью": журналисты отыскали головной офис "ВИМ-Авиа"

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" зарегистрирована в небольшой комнате, которую сдают в аренду коммунальные службы поселка Богатые Сабы в Республике Татарстан. Об этом сообщает новостной портал "События".

Населенный пункт, указанный в реквизитах на сайте перевозчика, находится в ста километрах от Казани. Одноэтажное здание, в котором зарегистрирована компания, стоит на окраине села. По словам охранника, офис пустует больше полугода. "Как вывеску поставили в прошлом году, они там ходили, а после этого я их не видел ни разу", — рассказал он журналистам.

Выяснилось, что комнату под офис площадью 18 квадратных метров сдают местные службы ЖКХ. "Они вовремя платят аренду, а мы сдаем им помещение", — пояснили коммунальщики. Стоимость аренды составляет 15 тысяч рублей за квартал.

В понедельник в "ВИМ-Авиа" заявили, что у компании нет средств для продолжения работы и что она прекращает чартерные рейсы. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие перевозчики. Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за топливо, обеспечение полетов и сторонние услуги составляет порядка 1,3 миллиарда рублей.

Генеральный директор и главный бухгалтер компании задержаны по делу о мошенничестве, совладельцы бежали за границу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.