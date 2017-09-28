МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеканал RT Arabic отметил 10-летие вещания, торжественный вечер по этому поводу состоялся в четверг в Москве.
"Вы рискуете жизнью, вы идете на порой невероятные подвиги, вы достигаете вершин профессионализма. И аудитория вам за это платит — любовью, доверием — и дарует нам главное, что у нас, как у медийщиков, есть: нашу популярность и веру в нас, наших зрителей, наших слушателей, наших читателей", — сказала Симоньян.
По ее словам, RT Arabic входит в тройку главных телеканалов арабского мира по аудитории, а по некоторым параметрам редакция занимает первое место.
Собравшиеся на вечере почтили минутой молчания погибшего в Сирии журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic и погибшего при обстреле со стороны боевиков ИГ*.
В заключительной части вечера телеканал сообщил о запуске интерактивного проект RT Online — выпуски новостей в прямом эфире для пользователей социальных сетей.
*Запрещенная в России террористическая организация