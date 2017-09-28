МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеканал RT Arabic отметил 10-летие вещания, торжественный вечер по этому поводу состоялся в четверг в Москве.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем выступлении на вечере, посвященном юбилею, отметила, что во время работы журналисты телеканала идут на невероятные подвиги, рискуя жизнью.

"Вы рискуете жизнью, вы идете на порой невероятные подвиги, вы достигаете вершин профессионализма. И аудитория вам за это платит — любовью, доверием — и дарует нам главное, что у нас, как у медийщиков, есть: нашу популярность и веру в нас, наших зрителей, наших слушателей, наших читателей", — сказала Симоньян.

По ее словам, RT Arabic входит в тройку главных телеканалов арабского мира по аудитории, а по некоторым параметрам редакция занимает первое место.

Выступившая на вечере официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сегодня телеканал RT Arabic "является голосом всего Ближнего Востока". Она отметила работу журналистов по освещению деятельности российского МИД. Захарова поблагодарила работающих на телеканале за смелость и отвагу.

Собравшиеся на вечере почтили минутой молчания погибшего в Сирии журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic и погибшего при обстреле со стороны боевиков ИГ*.

В заключительной части вечера телеканал сообщил о запуске интерактивного проект RT Online — выпуски новостей в прямом эфире для пользователей социальных сетей.

*Запрещенная в России террористическая организация