Отопление в московские дома начнут подавать уже сегодня

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в четверг вечером даст поручение начать подачу отопления в жилые дома города.

"Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начали подключать жилой фонд Москвы", — сказал он в эфире телеканала ТВЦ

Он рассказал, что отопление уже начали подавать в соцучреждения.