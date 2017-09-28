Собянин назвал телефонных террористов подлецами и трусами

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал подлецами и трусами телефонных террористов и заверил москвичей, что с такими "трудностями" город справится.

"Я считаю, что те, кто занимается такого рода телефонным терроризмом, конченые подлецы, трусы, которые откуда-то, в основном из заграницы, звонят и дают заведомо неверную информацию, которая приводит к дестабилизации работы учреждений, торговых центров, транспортных систем", — сказал мэр в эфире телеканала "ТВЦ".

Он назвал правильным возбуждение уголовных дел и выразил уверенность, что виновных найдут.

"Москва справлялась еще и не с такими трудностями, с телефонными звонками точно справится", — сказал он в заключении.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.