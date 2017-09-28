МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Telegram, как и другие интернет-сервисы, которые отказываются исполнять требования российского законодательства, не будут работать на территории России, заявил РИА Новости глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
"У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут", — сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован Telegram из-за отказа сотрудничать с властями.
Министр добавил, что это касается и других сервисов.
"Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон", — сказал министр.