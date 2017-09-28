Московские видеокамеры подключили к системе распознавания лиц

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 160 тысяч камер видеонаблюдения в российской столице подключили к системе распознавания лиц — изображение анализируется в режиме реального времени, анализируя пол и возраст человека, сообщает официальный портал мэра города в четверг.

Сеть из 160 тысяч видеокамер охватывает 95% подъездов жилых домов, до конца года москвичи смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения.

Лица на видеозаписях сканируются и при необходимости сравниваются с информацией из других баз, в том числе с базой правоохранительных органов при поиске нарушителя. Также эта система может помочь при поимке преступника выстроить маршрут его передвижения по городу — система сама подберет нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифицировав подозреваемого на видео.

Процесс идентификации личности занимает несколько секунд, и если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу данных, он отправит оповещение в правоохранительные органы.

Внедрение такой видеоаналитики глава департамента информационной технологии (ДИТ) Артем Ермолаев назвал "мощным драйвером" повышения эффективности и частных, и городских систем видеонаблюдения.

"У жителей города появился дополнительный уровень защиты. Разумеется, все эти возможности должны внедряться очень ответственно. Наш приоритет — баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение прав граждан", — цитирует его портал.

Сейчас к системе городского наблюдения подключены около 16 тысяч пользователей, в их числе сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. Для каждого из них установлен свой уровень доступа, что позволяет соблюдать конфиденциальность информации.

В ДИТ добавили, что возможность распознавания лиц уже повысила эффективность расследования правонарушений и поиска преступников. Так, в ходе пилотных испытаний с помощью этой функции было обнаружены и задержаны более 50% нарушителей закона, которых разыскивали с использованием аналитических алгоритмов. Причем некоторых не могли найти в течение многих лет.