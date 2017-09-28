Собянин предложил повысить москвичам пенсии

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что минимальная пенсия в Москве должна быть повышена.

"Минимальная пенсия, установленная в Москве, она выше той, которая положена в соответствии с федеральным законом. Тем не менее, что произошло: индексация пенсии на федеральном уровне была меньше в последние годы, а инфляция была выше", — заявил Собянин на встрече с активом ветеранской общественности в четверг.

По словам Собянина, реальные доходы пенсионеров в последние годы начали снижаться.

"Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия, но, не дожидаясь этого, я считаю, нам надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько увеличить, давайте вместе подумаем", — обратился мэр к ветеранам.

Он предложил создать рабочую группу с участием ветеранов и выработать оптимальный вариант, чтобы "к десятому числу (октября) мы подошли, четко представляя, какой объем из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную минимальную пенсию по Москве".

Он напомнил, что это касается более 1 млн москвичей, которые будут получать дополнительную доплату. "Это очень важная история", — добавил мэр.