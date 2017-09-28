В Москве в ближайшие дни может выпасть первый снег

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появление первого мокрого снега возможно в Москве в ближайшие несколько дней, особенно в ночные и утренние часы, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки. Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадёт с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно", – сказала Макарова.

По её словам, бабье лето закончилось и началась золотая осень. При этом погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.

"Но это ещё не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно ещё будут периоды потепления", – добавила Макарова.

По прогнозу погодного ведомства, в ближайшие дни ночами в Москве плюс 4-7 градусов, по области 1-7. Днем в Москве 8-11, в Подмосковье 6-11 градусов. В воскресенье облаков станет меньше, и ночью воздух остынет в Москве до 0-2 градусов, по области – до минус 3 – плюс 2 градусов. Днем максимальная температура в столице 8-10 градусов, в Подмосковье 6-11. Затем в начале новой недели погода существенно не изменится.