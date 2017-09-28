Врач рассказал, что следует делать при магнитной буре

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. При магнитной буре людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно следует регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением, рассказал РИА Новости главный терапевт Москвы Владимир Тюрин.

Ранее, как сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), на Земле завершилась сильная магнитная буря, в данный момент магнитосфера Земли находится в состоянии слабой магнитной бури. Согласно графику, опубликованному на сайте Лаборатории, сильная буря (три балла по пятибалльной шкале) продлилась примерно с 6.00 мск до 12.00 мск 28 сентября.

Как рассказал Тюрин, наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

"Может меняться артериальное давление в ту или другую сторону, могут чаще возникать боли в сердце, поэтому должны принимать регулярно эти пациенты свои препараты, при болях в сердце — нитроглицерин и контролировать давление почаще. Вот и все", — сказал специалист.