Врач рассказал, что следует делать при магнитной буре

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. При магнитной буре людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно следует регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением, рассказал РИА Новости главный терапевт Москвы Владимир Тюрин.
Как рассказал Тюрин, наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.
"Может меняться артериальное давление в ту или другую сторону, могут чаще возникать боли в сердце, поэтому должны принимать регулярно эти пациенты свои препараты, при болях в сердце — нитроглицерин и контролировать давление почаще. Вот и все", — сказал специалист.