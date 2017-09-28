Роспотребнадзор готовит административное дело по "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор готовится к возбуждению административного дела по обращениям пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщила пресс-служба ведомства.

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"В Роспотребнадзор поступили многочисленные обращения потребителей с жалобами на бездействие туроператора "Туи" в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". В настоящее время по указанным обращениям готовятся материалы для возбуждения административного дела. Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений", — заявили в ведомстве.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально сообщила, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу, сообщил ранее СК, который расследует дело о хищении денег пассажиров.