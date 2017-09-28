Роспотребнадзор готовит административное дело по "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор готовится к возбуждению административного дела по обращениям пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщила пресс-служба ведомства.
11.4%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.5%Соотношение цены и качества услуг
25.4%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
28.7%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально сообщила, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.
Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.
Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу, сообщил ранее СК, который расследует дело о хищении денег пассажиров.