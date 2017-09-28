Каждый четвертый россиянин увлекается рыбалкой, показал опрос

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин (26%) увлекается рыбной ловлей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос выявил, что у 31% россиян рыбалкой увлекаются члены семьи. Не увлекаются этим занятием 54% респондентов. Рыбная ловля больше нравится молодым респондентам от 25 до 34 лет (38%). Среди тех, кому за 60, рыбалкой увлекаются 28%. Также социологи насчитали среди опрошенных 11% увлекающихся женщин и 44% мужчин.

Отмечается, что летняя рыбалка в России популярнее зимней, этими ее видами увлекаются 97% и 48% респондентов из общего числа, интересующихся рыбной ловлей. При этом летом выезжают на рыбалку хотя бы раз 97% респондентов, зимой — 38%.

Как выявил опрос, 45% всех респондентов поддерживают выдачу удостоверений рыбакам-любителям, считая, что это поможет в борьбе с браконьерством. Против этой меры высказываются 38%. Они выступают за сохранение рыбалки как свободного времяпровождения и прав граждан на природные ресурсы.

Среди рыбаков же число сторонников и противников этой инициативы почти равно — 46% и 49% соответственно. Среди граждан, которые не увлекаются рыбалкой и не имеют родственников-рыбаков, введение удостоверений поддерживают 44%, не поддерживают — 31%, с ответом затруднился каждый четвертый.

Опрос ВЦИОМ был проведен 8-10 сентября по заказу телеканала "Диалоги о рыбалке" среди 1800 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальная ошибка с вероятностью 95% не превышает 2,5%.