Каждый четвертый россиянин увлекается рыбалкой, показал опрос

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин (26%) увлекается рыбной ловлей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что летняя рыбалка в России популярнее зимней, этими ее видами увлекаются 97% и 48% респондентов из общего числа, интересующихся рыбной ловлей. При этом летом выезжают на рыбалку хотя бы раз 97% респондентов, зимой — 38%.
Как выявил опрос, 45% всех респондентов поддерживают выдачу удостоверений рыбакам-любителям, считая, что это поможет в борьбе с браконьерством. Против этой меры высказываются 38%. Они выступают за сохранение рыбалки как свободного времяпровождения и прав граждан на природные ресурсы.
Опрос ВЦИОМ был проведен 8-10 сентября по заказу телеканала "Диалоги о рыбалке" среди 1800 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальная ошибка с вероятностью 95% не превышает 2,5%.