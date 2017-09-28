Глава Минтранса отменил поездки в регионы из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов отменяет запланированные ранее поездки в регионы из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости советник министра Жанна Терехова.

Ранее планировалось, что глава Минтранса посетит Мурманскую область в пятницу.

"Министр отменяет запланированные поездки в связи с необходимостью разрешения ситуации с вывозом пассажиров "ВИМ-Авиа", — сообщила Терехова в четверг.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Министр транспорта РФ в четверг провел очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".