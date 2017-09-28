Роспотребнадзор рассказал о случаях бешенства у человека в РФ в 2017 году

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В 2017 году в России зафиксирован только один случай бешенства у человека, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55 тысяч человек.

"За январь-июль 2017 года на укусы и обслюнявливание животными пожаловались 232 тысячи 817 человек, в этом году зафиксирован только один случай бешенства у человека", — заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что пациент умер, потому что если болезнь уже началась, летальный исход неизбежен.

В ведомстве также пояснили, что из всех умирающих от бешенства либо люди не обращаются за помощью к медикам, либо отказываются от антирабической помощи (от курса вакцинации), либо соглашаются на нее, но не доводят курс до конца.

В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.

Ранее в пресс-службе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что ежегодно в Российской Федерации по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.