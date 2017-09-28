Кепку Ильича и отречение Николая II выставили на всеобщее обозрение

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Российский государственный архив социально-политической истории открыл в столице выставку "Ленин", посвященную политической карьере вождя мировой революции. Гости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР. Кепка вождя, френч, пальто и даже пуля, едва не прервавшая его жизнь в 1918 году, а также отречение последнего российского самодержца — все это ждет любителей отечественной истории. Рядом — Ленин, каким его видели друзья и враги; карикатуры и выписка из уголовного дела, в котором фотография большевика обведена синим карандашом, а рядом подпись — "Взять".
Обвинял "Правду" в "бессодержательности"
Следующие залы — юность Ульянова. Учеба в гимназии, причисление семьи к дворянству, семейная жизнь, Надежда Крупская. Неожиданный переход: оба в розыске по обвинению в подготовке беспорядков. Редакторская работа в подпольной "Правде", с журналистами которой Ленин не ладил. На одной из стен — послание Ленина, в котором он упрекает правдистов за "бессодержательность" того, что они сообщают рабочему классу.
"Апрельские тезисы" из пломбированного вагона
Дальше документы, фиксирующие начало Красного террора. "Необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях"; "подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям". Подпись, впрочем, не Ленина: ответственность берет на себя нарком юстиции Курский. Чтобы посетитель мог передохнуть — экспонаты ленинского архива: тулуп, френч, кепка, закрепленная на особом держателе.
И, наконец, в завершающей части экспозиции — кабинет Ленина, ранее находившийся в Кремле. С 1994-го музейная реконструкция, создатели которой бережно восстановили для посетителей быт вождя, перенесена в Музей "Горки Ленинские", откуда временно передислоцирована в центр Москвы. Кабинет пуст, как будто вождь только вышел, но все готово к работе. На видном месте — статуэтка обезьяны, изучающей глобус: она действительно была подарена Владимиру Ильичу рабочими — и вождь пролетариата разместил ее в своем кабинете. Это не легенда.