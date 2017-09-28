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Общество

Кепку Ильича и отречение Николая II выставили на всеобщее обозрение

14:2728.09.2017
(обновлено: 14:28 28.09.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в МосквеВладимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в Москве
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Российский государственный архив социально-политической истории открыл в столице выставку "Ленин", посвященную политической карьере вождя мировой революции. Гости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР. Кепка вождя, френч, пальто и даже пуля, едва не прервавшая его жизнь в 1918 году, а также отречение последнего российского самодержца — все это ждет любителей отечественной истории. Рядом — Ленин, каким его видели друзья и враги; карикатуры и выписка из уголовного дела, в котором фотография большевика обведена синим карандашом, а рядом подпись — "Взять".

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

Обвинял "Правду" в "бессодержательности"

Летчицы 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова возле истребителя Як-1
© Обработка: Ольга Ширнина
Ленин и Че Гевара в цвете: как московский колорист оживляет историю
Организаторы выставки (экспонаты взяты из полудесятка российских архивов и музеев, включая знаменитые Горки) видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов. Уже в первом зале, где представлены документы о детстве Ленина, предлагается неординарная возможность это сделать. На видном месте — аттестат вождя со знаменитой четверкой по логике: это правда. На соседней стене — ленинская генеалогия, упирающаяся корнями в XVII век: предки Ильича, о которых известно, — европейцы: шведы и немцы. Ходили слухи о родственниках Ленина среди богохульников еще в Средневековье, но этому подтверждений не нашлось.

Следующие залы — юность Ульянова. Учеба в гимназии, причисление семьи к дворянству, семейная жизнь, Надежда Крупская. Неожиданный переход: оба в розыске по обвинению в подготовке беспорядков. Редакторская работа в подпольной "Правде", с журналистами которой Ленин не ладил. На одной из стен — послание Ленина, в котором он упрекает правдистов за "бессодержательность" того, что они сообщают рабочему классу.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЛичные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Личные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

"Апрельские тезисы" из пломбированного вагона

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
"Есть такая партия!" — заявил 100 лет назад Владимир Ленин
Ленин в 1917 году — это ураган событий, взорвавших мировую историю. На одной из стен — документ, показывающий, как вождь отвечает согласием на призыв Финляндии признать ее независимость: "Необходимо организовать по соглашению с вашим правительством особую комиссию из представителей обеих сторон для разработки практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России". Рядом — черновик "Апрельских тезисов", позволяющих изучить почерк Ильича. Буквы расплываются перед глазами, что объясняет подпись: вождь революции творил в пломбированном вагоне, пущенном с согласия Германской империи через ее территорию в сторону России.

Дальше документы, фиксирующие начало Красного террора. "Необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях"; "подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям". Подпись, впрочем, не Ленина: ответственность берет на себя нарком юстиции Курский.  Чтобы посетитель мог передохнуть — экспонаты ленинского архива: тулуп, френч, кепка, закрепленная на особом держателе.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

И, наконец, в завершающей части экспозиции — кабинет Ленина, ранее находившийся в Кремле. С 1994-го музейная реконструкция, создатели которой бережно восстановили для посетителей быт вождя, перенесена в Музей "Горки Ленинские", откуда временно передислоцирована в центр Москвы. Кабинет пуст, как будто вождь только вышел, но все готово к работе. На видном месте — статуэтка обезьяны, изучающей глобус: она действительно была подарена Владимиру Ильичу рабочими — и вождь пролетариата разместил ее в своем кабинете. Это не легенда.

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