Заммэра Москвы назвал среднюю зарплату врача общей практики в столице

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Средняя зарплата врача общей практики в поликлиниках московского департамента здравоохранения приближается к 110 тысячам рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Сегодня средняя зарплата врача общей практики в поликлиниках департамента здравоохранения приближается к 110 тысячам рублей. Это сопоставимо с зарплатой врача общей практики в странах Западной Европы. Но за эти деньги мы вправе требовать отношение к пациенту и уровень знаний и умений, которые соответствуют статусу "Московский врач", — рассказал Печатников на встрече со студентами Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

По словам вице-мэра, врачи общей практики являются наиболее востребованными в столичной системе здравоохранения. Так, сегодня в клиниках города прием ведут уже свыше тысячи врачей этой специализации.

Он также пояснил, что для получения статуса "Московский врач" в столицу приглашаются медики из других регионов. "Мы приветствуем интерес специалистов из других регионов. Если нам не удастся найти достойных кандидатов из числа москвичей, мы с удовольствием возьмем на работу в московские клиники региональных специалистов, получивших этот статус. Московская регистрация отнюдь не гарантирует врачу работу в московских клиниках", — отметил он.

В настоящее время, проект "Московский врач", инициированный столичным департаментом здравоохранения, вошел в стадию практической реализации.

Первые 30 врачей общей практики, решившие подтвердить свой высокий профессионализм, прошли добровольные оценочные процедуры в Федеральном методическом центре аккредитации врачей на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Ранее мэрией Москвы были введены гранты врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тысяч рублей в месяц, врачам общей практики — 20 тысяч рублей в месяц, и 10 грантов в размере 30 миллионов рублей каждый лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии больниц, функционирующих в системе ОМС.