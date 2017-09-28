Памятник героине "Игры престолов" переехал в парламент Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выкупил демонтированный по его просьбе памятник героине телесериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен в Сертолово и перевез его в парламент Ленинградской области, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что неизвестные лица установили в центре Сертолово памятник Дейенерис, героине саги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, по которой снят популярный сериал "Игра престолов". Памятник выполнен в виде Железного трона – символа верховной власти в Вестеросе, вымышленном мире саги. Депутат Петров обратился к местной администрации с требованием демонтировать памятник, так как Дейенерис "является приверженцем ксенофобской идеологии и деспотом".

"Пришлось выкупить памятник Дейенерис", — написал Петров. По его словам, в настоящее время памятник находится в одном из кабинетов здания законодательного собрания Ленинградской области.

В настоящее время парламентарий и его пресс-служба недоступны для комментариев.

© Фото : Антон-Семёнович Мартинович Памятник героине телесериала "Игра престолов" королеве Дейенерис в Сертолово © Фото : Антон-Семёнович Мартинович Памятник героине телесериала "Игра престолов" королеве Дейенерис в Сертолово

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".