Минкультуры работает над предложением о запрете показа нарушений ПДД в кино

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ прорабатывает вопрос по запрету на показ нарушения правил дорожного движения в кино, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.
60.1%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
19.7%Нет, считаю это доносительством
20.2%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
Ранее в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова РИА Новости сообщили, что правительство поручило МВД и министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых фильмах.
"Правительство РФ действительно поручило подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях, однако исполнителем по упомянутому поручению назначено министерство внутренних дел РФ (Минкультуры России указано соисполнителем). На данный момент этот вопрос прорабатывается", — сказали в пресс-службе.\