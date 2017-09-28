Минкультуры работает над предложением о запрете показа нарушений ПДД в кино

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ прорабатывает вопрос по запрету на показ нарушения правил дорожного движения в кино, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.

Ранее в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова РИА Новости сообщили, что правительство поручило МВД и министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых фильмах.

"Правительство РФ действительно поручило подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях, однако исполнителем по упомянутому поручению назначено министерство внутренних дел РФ (Минкультуры России указано соисполнителем). На данный момент этот вопрос прорабатывается", — сказали в пресс-службе.\