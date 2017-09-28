МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более половны россиян, как и два года назад, покупают лекарства только при крайней необходимости, стараются выбирать более дешевые аналоги, либо вообще используют народную медицину, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".

В опросе "Ромира" приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше, которые проживают во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое городское население России. Исследовательский холдинг задал россиянам несколько вопросов о пользовании лекарствами в последнее время – объемах их покупки, выборе производителя, попытках импортозамещения. "Ромир" проводил такой же опрос осенью 2015 года.

"Более половины респондентов стараются экономить на лекарствах, покупая препараты только при крайней необходимости (32%), либо выбирая более дешевые аналоги (18%), либо используя средства народной медицины (4%)", — говорится в исследовании.

При этом треть опрошенных заявила, что продолжает покупать те же лекарства и в тех же объемах, что и раньше, несмотря на цены.

"Тем не менее, фактор цены при выборе лекарств по-прежнему остается самым важным. За последнее время россияне стали больше прислушиваться к советам врачей при выборе препаратов, хотя и опытом предыдущего использования и выявленными лечебными свойствами не пренебрегают", — говорится в исследовании.