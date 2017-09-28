МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более половны россиян, как и два года назад, покупают лекарства только при крайней необходимости, стараются выбирать более дешевые аналоги, либо вообще используют народную медицину, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".
"Более половины респондентов стараются экономить на лекарствах, покупая препараты только при крайней необходимости (32%), либо выбирая более дешевые аналоги (18%), либо используя средства народной медицины (4%)", — говорится в исследовании.
"Тем не менее, фактор цены при выборе лекарств по-прежнему остается самым важным. За последнее время россияне стали больше прислушиваться к советам врачей при выборе препаратов, хотя и опытом предыдущего использования и выявленными лечебными свойствами не пренебрегают", — говорится в исследовании.