Россияне отметили, что более 20 тысяч километров дорог нуждаются в ремонте

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россияне отметили 22,5 тысячи километров дорожного полотна на "Карте убитых дорог" всего за восемь месяцев существования проекта, сообщил его координатор депутат Госдумы Александр Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Васильева, более 1300 дорог, отмеченных на карте, были капитально отремонтированы, ремонт ям был проведен более чем на 2500 участков дорог. Он отметил, что еще 2500 дорог включены в планы капитального ремонта на 2017 год и почти 1200 — на 2018 год.

"С запуском "Карты убитых дорог" у жителей страны появилась возможность повлиять на планы ремонта в своем городе или регионе и добиться того, чтобы дорогу, состояние которой волнует граждан, привели в нормативное состояние и включили в планы приоритетного ремонта. За 8 месяцев на "Карту убитых дорог" было добавлено более 22,5 тысячи километров дорог, требующих ремонта, которые собрали более 574 тысяч голосов пользователей", — заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".