Россияне отметили, что более 20 тысяч километров дорог нуждаются в ремонте

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россияне отметили 22,5 тысячи километров дорожного полотна на "Карте убитых дорог" всего за восемь месяцев существования проекта, сообщил его координатор депутат Госдумы Александр Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"С запуском "Карты убитых дорог" у жителей страны появилась возможность повлиять на планы ремонта в своем городе или регионе и добиться того, чтобы дорогу, состояние которой волнует граждан, привели в нормативное состояние и включили в планы приоритетного ремонта. За 8 месяцев на "Карту убитых дорог" было добавлено более 22,5 тысячи километров дорог, требующих ремонта, которые собрали более 574 тысяч голосов пользователей", — заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".