В "Домодедово" выделили зону ожидания для пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" выделил в терминале специальную зону пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", ожидающих решения одного из туроператоров по вылету на отдых, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"По решению руководства аэропорта в терминале выделена специальная зона пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые ожидают решения от одного из туроператоров по отправке на отдых", — сообщили в "Домодедово" в четверг.
Там добавили, что пассажиры обеспечены водой и питанием.
"На данный момент в терминале находятся порядка 30 пассажиров. Службы аэропорта окажут им необходимую поддержку до решения вопроса с перелетом", — добавил собеседник агентства.