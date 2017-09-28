В "Домодедово" выделили зону ожидания для пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" выделил в терминале специальную зону пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", ожидающих решения одного из туроператоров по вылету на отдых, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Рейсы авиакомпании стали переводить из аэропорта "Домодедово" во "Внуково". Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

"По решению руководства аэропорта в терминале выделена специальная зона пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые ожидают решения от одного из туроператоров по отправке на отдых", — сообщили в "Домодедово" в четверг.

Там добавили, что пассажиры обеспечены водой и питанием.

"На данный момент в терминале находятся порядка 30 пассажиров. Службы аэропорта окажут им необходимую поддержку до решения вопроса с перелетом", — добавил собеседник агентства.