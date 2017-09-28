Российские власти рассказали о ситуации с беженцами из Донбасса

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Главном управлении по вопросам миграции не видят острых проблем, связанных с приемом беженцев с юго-востока Украины, сообщила начальник главка Ольга Кириллова на заседании комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"Многие из них за этот период (с 2014 года) получили гражданство РФ, поэтому категория эта сокращается. Кто-то вернулся к себе (домой), но проблематики острой по ним я не вижу", — сказала Кириллова, отвечая на вопрос одного из челнов комитета о том, как обстоят дела в регионах РФ, которые в 2014 году испытывали трудности с приемом беженцев.

По её словам, гражданам ЛНР и ДНР были даны преференции на получение квот на выдачу разрешений на временное проживание

"За прошедшее время представители ДНР и ЛНР – им были предоставлены преференции. Все прекрасно понимают, что это та категория людей, которые не привлекались к административной ответственности (за нарушения миграционных правил). И в первую очередь задача была предоставлять квоты на выдачу временного проживания", — сказала Кириллова.