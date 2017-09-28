Ярмарка кубанских продуктов откроется в центре Москвы

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Выставка-ярмарка "Дни Краснодарского края в городе Москве", посвященная празднованию 80-летия со дня образования региона, стартует в четверг на площади Революции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.

© Фото : пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль" В Санкт-Петербурге открылась Всероссийская ярмарка продукции легпрома

Выставка продлится до 1 октября.

"Мероприятие направлено на расширение межрегиональных связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Жителям и гостям столицы будут представлены овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясная продукция, полуфабрикаты и другие товары от кубанских производителей", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, продукция из Краснодарского края будет представлена на территории в пять тысяч квадратных метров. Кубанские производители займут 48 торговых шале и около 20 ресторанных. Как отмечают региональные власти, кубанская продукция будет продаваться по ценам Краснодарского края.

Отмечается также, что посетители ярмарки смогут познакомиться с возможностями агротуризма южного региона, принять участие в мастер-классах кубанских мастеров и ремесленников, посетить интерактивные площадки и игровые программы с элементами традиционных казачьих игр, сделать памятные снимки в фотозонах в кубанской стилистике.