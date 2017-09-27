Якубович предложил чернокожему двойнику открыть собственное "Поле чудес"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью НСН заявил, что не планирует приглашать своего двойника из Гайаны на шоу "Поле чудес".

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на сходство главы МИД Гайаны Карла Гриниджа с бессменным ведущим программы на Первом канале. Фото дипломата на Генассамблее ООН успело стать мемом в Рунете

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Агент Якубович на грани провала pic.twitter.com/qb130bQpSL — УстроительДемократии (@Beria911) 27 сентября 2017 г.

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Раз уж Якубовича спалили pic.twitter.com/vnGTcOoXf8 — Привкус пассатижей (@In3iGo) 27 сентября 2017 г.

Якубович считает, что Гринидж может открыть у себя в стране собственное шоу. "Он будет вести "Поле чудес” у себя на родине, а я – у себя", — сказал шоумен. Саму новость о внезапном появлении дипломата-двойника он назвал глупостью.