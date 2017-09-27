Росавиация сообщила правоохранителям о ситуации с владельцем "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росавиация довела до сведения правоохранительных органов тот факт, что ведомство не может связаться с основным владельцем авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашидом Мурсекаевым, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Выступая перед этим в Госдуме, он предположил, что собственник проблемной авиакомпании покинул страну, так как Мурсекаев перестал выходить на связь и не явился на совещание в Росавиацию по проблемам "ВИМ-Авиа" утром в среду.

"Я думаю, что правоохранительные органы могут установить, где находится собственник авиакомпании… В официальном порядке мы проинформировали об этой ситуации правоохранительные органы, что не можем разыскать собственника предприятия", — сказал Нерадько.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты она пока продолжает. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково". По информации Росавиации, за рубежом остаются 38 тысяч пассажиров компании.

Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.