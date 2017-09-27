Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон в подарок офицерам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росгвардия пояснила закупку хрустальных погон, назвав их традиционным памятным подарком высшим офицерам и давней воинской традицией.

В среду на портале госзакупок появился тендер Росгвардии на поставку 104 пар хрустальных погон в подарочной коробке с максимальной ценой контракта в 582,4 тысячи рублей.

"Хрустальные погоны – это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению Отечеству более 30 лет. Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих высших офицеров", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Как отметил представитель Росгвардии, "такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам".