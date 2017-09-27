Журналистов New York Times пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов пригласил журналистов американской газеты New York Times посетить Крым.

Приглашение сделано на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" в Москве, где прошел видеомост с Симферополем. Речь шла об опубликованном 25 сентября Верховным комиссаром ООН по правам человека докладе о нарушениях прав человека в Крыму.

"Я всех журналистов, кто здесь присутствует, в том числе New York Times, приглашаю, проявите интерес и приезжайте к нам в Крым", — сказал Мурадов.

По его словам, журналисты могут побывать, в том числе, на международной конференции, которая пройдет в ноябре. "Мы уже общались с журналистами газет западных стран, и они много интересного узнали. Вы тоже узнаете много интересного", — пообещал вице-премьер.

Ранее Мурадов сообщал, что в ноябре в Крыму пройдет конференция "Крым в современном международном контексте", в рамках которой состоится форум друзей Крыма. Ожидается участие известных политиков и мэров городов из разных стран мира.

В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием доклада. Депутат ГД от крымского региона Руслан Бальбек назвал доклад "филькиной грамотой", а власти Крыма призвали ООН стать на путь объективности и запретить своим миссиям тиражировать непроверенные доклады. В ОП доклад УВКПЧ ООН назвали сомнительным и "откровенно смешным". Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь считает, что цель доклада — возобновить дискуссии о статусе Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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