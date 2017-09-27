Минфин прогнозирует рост заработной платы россиян

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Рост заработной платы россиян в 2018 году в реальном выражении прогнозируется на уровне 4,1%, в том числе за счет индексации зарплат бюджетников, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"У нас рост предусмотрен заработных плат в бюджетной сфере, и соответственно, это дает и основания прогнозировать, что в целом и в экономике будет расти заработная плата, по прогнозам в следующем году в реальном выражении заработная плата вырастет на 4,1%. Это в том числе и за счет того, что мы увеличиваем заработную плату, выплаты в бюджетном секторе", — рассказал Силуанов.
"Вторая цель — мы сформировали бюджет исходя из того, чтобы выполнить наши обязательства вне зависимости от того, как будут складываться условия на внешних рынках…. Мы учитываем исполнение наших обязательств независимо от того, как будут развиваться внешние ограничения", — сообщил он.