Минфин прогнозирует рост заработной платы россиян

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Рост заработной платы россиян в 2018 году в реальном выражении прогнозируется на уровне 4,1%, в том числе за счет индексации зарплат бюджетников, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Средства на эти цели заложены (в проекте бюджета на 2018-2020 годы — ред.) в полном объёме. Начиная с 2018 года будет в полном объёме исполнена норма указа по повышению заработных плат работников бюджетной сферы. Естественно, мы уверены, что будет и увеличение качества предоставляемых услуг", — заявил глава Минфина.

"У нас рост предусмотрен заработных плат в бюджетной сфере, и соответственно, это дает и основания прогнозировать, что в целом и в экономике будет расти заработная плата, по прогнозам в следующем году в реальном выражении заработная плата вырастет на 4,1%. Это в том числе и за счет того, что мы увеличиваем заработную плату, выплаты в бюджетном секторе", — рассказал Силуанов.

По словам министра финансов, при подготовке проекта бюджета Минфин исходил из решения таких задач, как поддержка экономического роста, начавшегося в конце 2016 года. "Мы видим и в этом году неплохие темпы, выше, чем ожидалось в прогнозах. И на следующий год как раз мы закладываем в параметры бюджета условия для продолжения снижения процентных ставок, то есть стоимость кредитов для предпринимателей", — рассказал Силуанов.

"Вторая цель — мы сформировали бюджет исходя из того, чтобы выполнить наши обязательства вне зависимости от того, как будут складываться условия на внешних рынках…. Мы учитываем исполнение наших обязательств независимо от того, как будут развиваться внешние ограничения", — сообщил он.