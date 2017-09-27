В ГД призвали не тратить деньги на проекты, провоцирующие раскол в обществе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Члены межфракционной депутатской группы Госдумы по защите христианских ценностей заявляют о необходимости реформирования госполитики в области культуры, кинематографии, телевидения, СМИ и говорят о недопустимости расходования средств налогоплательщиков на проекты, которые провоцируют раскол в обществе.

В среду в Госдуме проходит заседание межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей на тему: "Духовно-нравственные ценности и гражданское общество". В ходе заседания обсуждался нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда". На мероприятии присутствует, в том числе, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Провокационные, оскорбляющие нравственные чувства и ценности, так называемые культурные проекты, реализуются на центральных, столичных площадках при активном государственном участии. Дискредитация авторитета страны через дискредитацию ее лидеров разных исторических времен, попытка очернения исторических личностей, признанных образцами святости семьи – проверенная схема на службе у разрушителей основ российской государственности", — говорится в проекте заявления.

В Госдуме заявляют "о недопустимости расходования средств российских налогоплательщиков, простых граждан, чтущих традиционные духовно-нравственные, религиозные и семейные ценности, на деяния, провоцирующие раскол в обществе, скандалы в театральных залах, протестные акции в выставочных центрах".

По мнению членов межфракционной группы, государственная политика в области культуры, кинематографии, телевидения, СМИ нуждается в коренном реформировании. "Духовная безопасность всегда являлась неотъемлемой составной частью национальной безопасности России, а культурная политика – фундаментом полноценного развития гражданского общества", — отмечают депутаты.

"Мы призываем государственные министерства и ведомства к созданию прозрачной системы финансирования при участии в обсуждении профессионального сообщества на стадии утверждения сценариев культурных проектов. Считаем полезным участие широкого экспертного представительства, депутатов Государственной думы от всех политических фракций. Необходимо поддержать начинания и проекты, ставящие целью воспитание молодежи и подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, традиционных духовно-нравственных ценностей", — говорится в проекте документа.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".