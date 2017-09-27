Сценарий фильма "Матильда" был подменен, заявила Поклонская

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сценарий фильма Алексея Учителя "Матильда", на который выделялись госсредства, был подменен, это предмет расследования правоохранительных органов, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Когда изначально финансовые вопросы стояли, государственное финансирование 280 миллионов рублей, всех налогов, государственных денег выделялись на создание фильма "Матильда", сценарий был совершенно другой. Это сценарий про балерину Матильду. Здесь нет государя. А потом чудным образом появился другой сценарий, и основная сюжетная линия — государь. Как падает корона с него, как он ходит два с половиной часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине", — сказала Поклонская на заседании межфракционной группы по защите христианских ценностей.

Она подчеркнула, что это — другой сценарий, и под него государством не выделись деньги. "Это предмет деятельности для правоохранителей. Уже все направлено, куда надо. Просто время, наверное, нужно, чтобы правоохранители разобрались", — добавила депутат.

Поклонская также показала на заседании фильм о подмене сценария и разоблачении Учителя. В представленном фильме, как пояснила депутат, некий партнер Учителя, "который изначально ходил и получал государственное финансирование" на первый сценарий фильма "Матильда" авторства Андрея Геласимова, рассказывает о подмене сценария и о непонятно куда затраченных средствах. Запись с этим фильмом Поклонская обещала направить в адрес Генпрокуратуры и ФСБ.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".