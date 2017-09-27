Сати Казанова исполнила мечту участницы конкурса "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица Сати Казанова исполнила мечту участницы проекта "Ты супер! Танцы" Насти Матвеевой — она спела для девочки песню и подарила ей путевку в Сочи вместе с родителями.

Одиннадцатилетняя конкурсантка живет в приемной семье с мамой и папой. Она занимается танцами полтора года и уже показывает хорошие результаты. В первом этапе отборочного тура девочка выступила с индийским народным танцем.

Перед выступлением в первом туре поддержать Настю приехала Сати Казанова. Певица исполнила для девочки одну из самых популярных песен своего репертуара — Jimmi Jimmi Aaja Aaja — и подарила поездку в Сочи вместе с родителями. Она рассказала, что увидела в ребенке стремление добиваться новых высот и оценила это.

"Я занималась индийскими танцами и знаю, что это очень сложное направление: в нем каждое движение, каждый взгляд имеет свое особое значение, и все это должно быть отточено. Именно то, с каким вдохновением она танцует, впечатлило меня больше всего! Идея проекта "Ты супер! Танцы" очень мудра, и потому близка мне. Когда у маленького человека непростая судьба, но он талантлив, перспективен, ему нужно дать то, что сможет излечить его раненое сердечко, то, благодаря чему он сможет раскрыть себя полностью", — заявила артистка.

Она добавила, что таким детям необходимо дать возможность творить, потому что "ничто не лечит так, как искусство".

Увидеть встречу Насти Матвеевой и Сати Казановой зрители смогут в субботу, 30 сентября, в 20:00 на канале НТВ.

© Фото : PR НТВ Певица Сати Казанова на проекте "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Певица Сати Казанова на проекте "Ты супер! Танцы"

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.