Юрист оценил вероятность приостановки деятельности Telegram в России

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наказание за непредставление ФСБ России данных для декодирования сообщений в Telegram не предусматривает приостановление и временный запрет деятельности юрлица, заявил РИА Новости адвокат Сергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры".
Ранее в среду Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", который может привести к судебным процессам. К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".
По словам Бородина, за нарушение обязанности по предоставлению информации для декодирования сообщений Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, его размер для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Поскольку Telegram Messenger LLP является иностранным юридическим лицом, данная организация может привлекаться к административной ответственности только на территории РФ и в отношении деятельности, осуществляемой в нашей стране", — добавил Бородин.
Как уточнил РИА Новости адвокат Александр Боломатов, партнер юридической фирмы "ЮСТ", правом привлекать к административной ответственности за данное нарушение КоАП наделяет непосредственно ФСБ, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
"Оспорить постановление о привлечении к административной ответственности компания-владелец Telegram может в суде", — пояснил Боломатов. При этом он высказал мнение, что оспаривать штраф компания не будет.