Юрист оценил вероятность приостановки деятельности Telegram в России

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наказание за непредставление ФСБ России данных для декодирования сообщений в Telegram не предусматривает приостановление и временный запрет деятельности юрлица, заявил РИА Новости адвокат Сергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры".

"Такого наказания, как административное приостановление деятельности эта статья (п. 2.1. ст. 13.31 КоАП РФ) не предусматривает, поэтому такая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как временный запрет деятельности, также не применима", — сказал Бородин.

Ранее в среду Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", который может привести к судебным процессам. К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

По словам Бородина, за нарушение обязанности по предоставлению информации для декодирования сообщений Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, его размер для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как подчеркнул юрист, риск приостановления деятельности на основании норм федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" возникает только в том случае, если Telegram будет признан новостным агрегатором.

"Поскольку Telegram Messenger LLP является иностранным юридическим лицом, данная организация может привлекаться к административной ответственности только на территории РФ и в отношении деятельности, осуществляемой в нашей стране", — добавил Бородин.

Как уточнил РИА Новости адвокат Александр Боломатов, партнер юридической фирмы "ЮСТ", правом привлекать к административной ответственности за данное нарушение КоАП наделяет непосредственно ФСБ, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

"Оспорить постановление о привлечении к административной ответственности компания-владелец Telegram может в суде", — пояснил Боломатов. При этом он высказал мнение, что оспаривать штраф компания не будет.