Мантуров рассказал, как маркировка сигарет отразится на их стоимости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Маркировка сигарет QR-кодом не отразится на их стоимости, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, власти РФ с 2018 года будут готовы запустить пилот системы электронной маркировки табачных изделий.

"Я не думаю, что это отразится на стоимости (сигарет), с учетом того, что мы проводим работу с бизнесом и мы нашли решение по самому оптимальному формату. Это — точечный код (QR-код). Это самый, на наш взгляд, самый дешевый и простой к применению формат. До конца кода мы должны уже определиться по окончательным срокам, но думаю, что 2018 год был бы оптимальным для участников рынка", — сказал Мантуров.

В настоящее время в России введена обязательная маркировка идентификационными знаками только шуб. В июле правительство РФ одобрило законопроект о маркировке ряда товаров контрольными знаками. Документ предлагает наделить правительство полномочиями по определению перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Также планируется дать кабмину право определения перечня групп организаций, которые осуществляют маркировку товаров контрольными знаками по видам деятельности.

Цель маркировки — борьба с фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукцией, а также повышение эффективности государственного контроля за обращением отдельных групп товаров.