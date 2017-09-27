Васильева поддержала идею о предоставлении бесплатного молока школьникам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева поддержала предложение о предоставлении бесплатного молока школьникам, если на это будет выделено финансирование.
Депутат от фракции КПРФ Казбек Тайсаев во время "правительственного часа" с Васильевой рассказал о подготовленной инициативе о предоставлении школьникам бесплатного молока.
"Что касается молока — а в некоторых региона еще молоко и яблоки — конечно, мы только за. Если будет финансирование, мы только за", — сказала министр образования.