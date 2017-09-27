В Таганрогском заливе скопилось около 60 судов, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Порядка 60 судов скопилось в акватории Таганрогского залива Азовского моря из-за понижения уровня воды в реке Дон и заливе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Судоходство сейчас затруднено из-за большого сгона. Уровень воды (в районе устья Дона) минус 129 сантиметров от нулевого уровня", — сказал собеседник.

Он уточнил, что при нулевом уровне осадка составляет 3,7 метра, то есть в настоящее время "проходная осадка" судов всего лишь 241 сантиметр. В связи с этим в акватории скопилось уже порядка 60 судов, которые ожидают подъема уровня воды. Такая ситуация сохраняется уже четыре-пять дней, добавил он.

Официальных комментариев, связанных с ситуацией в судоходстве на реке Дон, в течение трех дней РИА Новости получить не удалось.

Значительное похолодание на 10-12 градусов вместе с северо-восточным сгонным ветром пришло на юг России на выходных. Порывы ветра в Ростовской области, по данным синоптиков, достигают 18-20 метров в секунду и сохранятся как минимум до конца недели. Областное МЧС объявило экстренное предупреждение о ветровом сгоне воды в устье Дона. По их прогнозам, уровни воды будут находиться значительно ниже неблагоприятных отметок у города Азов и на участке от Аксая до Ростова-на-Дону.