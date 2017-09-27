В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание "Ельцин-центра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Екатеринбургский Ельцин-центр купил отпугиватель для ворон после того, как птицы разбили два стекла в куполе здания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь центра Елена Волкова.

"Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось", — сказала собеседница агентства.

Она рассказала, что вороны скидывали камни на стеклянную крышу и таким образом разбили одно стекло в атриуме и одно – в музее Ельцина.

По словам Волковой, разбитые стекла удастся восстановить на этой неделе. Отпугиватель центр уже оплатил, он должен прийти в ближайшее время.

Ельцин-Центр открылся в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.